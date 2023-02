Dónde ver los partidos de Chivas y Pumas de la Jornada 7

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La Jornada 7 del Clausura 2023 se juega a media semana y para este miércoles 15 de febrero tanto Chivas como Pumas tienen compromisos, mismos que no serán transmitidos por televisión abierta.

Chivas recibe en el estadio Akron a los Xolos de Tijuana, el equipo fronterizo acaba de cambiar técnico, se trata de Miguel Herrera quien llega al frente del equipo. Los del Rebaño buscan ante Xolos su primera victoria jugando como local.

El caso de Pumas también llama la atención, debido a que enfrentan al Necaxa que dirige Andrés Lillini, técnico que el torneo pasado todavía comandaba a los del Pedregal. El partido en el Estadio Victoria será el primer juego de Liga MX en el que Lillini se enfrente a sus ex dirigidos.



¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs Xolos?

Chivas llega con 9 unidades que lo colocan en la octava posición de la tabla general, mientras que Xolos está en el sitio 13 con apenas 7 puntos.

Miércoles 15 de febrero

Chivas vs Xolos

Estadio Akron / 19:05 horas

Transmisión: Afizzionados, ViX+



¿A qué hora y por dónde ver Necaxa vs Pumas?

Pumas han conseguido 8 puntos y están en la décima posición, mientras que Necaxa está en el 15 con 4 unidades.

Miércoles 15 de febrero

Necaxa vs Pumas

Estadio Victoria / 21:05 horas

Transmisión: ViX+