¿Dónde ver los partidos de la fecha 11?

Para el martes, miércoles y jueves de esta semana, habrá partidos de Liga. La fecha 11 se jugará entre semana y aquí te decimos dónde ver los partidos.



Quéretaro vs Necaxa (Imagen TV)

Martes 24 de septiembre 19:00 hrs

Fabián Castillo, de Querétaro, fue el jugador que eludió más rivales en la jornada (7); además, anotó un gol en el empate 2-2 ante América.



Tigres vs Puebla (TUDN)

Martes 24 de septiembre 19:00 hrs



Chivas vs Pachuca (TUDN / Azteca 7 / Chivas TV)

Martes 24 de septiembre 21:00 hrs

Dieter Villalpando, de Guadalajara, fue el jugador que completó más pases en campo rival en la jornada (49).



León vs Atlas (Fox Sports 2)

Martes 24 de septiembre 21:00 hrs

León venció 4-2 a Necaxa y es el único equipo con tres partidos anotando cuatro o más goles en el Apertura 2019: 4-3 vs. Guadalajara y 4-0 vs. Querétaro.



Santos vs Veracruz (Fox Sports 2)

Miércoles 25 de septiembre 19:00 hrs

Santos Laguna derrotó 3-2 a Atlético San Luis y logró su primer triunfo concediendo al menos dos goles como visitante en Liga MX desde mayo de 2015 (3-2 a Pachuca).



Juárez vs América (TUDN)

Miércoles 25 de septiembre 19:00 hrs

América empató 2-2 con Querétaro y llegó a cinco partidos sin victorias en el Apertura 2019 (4E 1D); es su mayor racha sin victorias en Liga MX desde mayo de 2016 (3E 2D).



Cruz Azul vs Monterrey (TUDN)

Miércoles 25 de septiembre 21:00 hrs



Tijuana vs Morelia (Fox Sports 2)

Miércoles 25 de septiembre 21:00 hrs

Morelia venció 1-0 a Guadalajara y logró su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2019; es la mayor racha activa en el torneo.



Toluca vs Atlético de San Luis (TUDN)

Jueves 26 de septiembre 20:00 hrs