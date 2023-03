Dónde ver los partidos de la jornada 11 de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La Jornada 11 del Clausura 2023 en su agenda de este sábado reúne a tres de los equipos más populares: Cruz Azul, Pumas y América; mientras que también entrará en acción Tigres.

Los encargados de abrir la cartelera de este 11 de marzo son Atlas y León, ambos equipos tuvieron actividad a media semana por su juego de ida de los octavos de final de la Concachampions.

Después la acción de la Liga MX se traslada al estadio Azteca debido a que Cruz Azul recibe a Pumas, los dos equipos necesitan ganar, aunque en los Universitarios una derrota podría significar el final de la era de Rafa Puente en el banquillo auriazul.

Por otra parte, Tigres y América ponen fin a la actividad del sábado en el estadio Universitario, en el caso de las Águilas presentarán una modificación en la portería por el cambio de Jiménez a Malagón.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 11 del Clausura 2023?

Sábado 11 de marzo

Atlas vs León

Estadio Jalisco / 17:00 horas

Transmisión: Afizzionados y ViX+

Cruz Azul vs Pumas

Estadio Azteca / 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX+

Tigres vs América

Estadio Universitario / 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX+ y Afizzionados