¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de final en Liga MX Femenil?

Esta noche la Liga MX Femenil conocerá a las campeonas del Apertura 2024 y será entre Rayadas y Tigres, que por sexta vez definen a las monarcas del futbol femenil en México.

Será la séptima estrella para las felinas o la cuarta para la Pandilla, que son las actuales monarcas y para defender la corona, deberán remontar la ventaja de 1-0 que tienen las Amazonas después del partido de ida en el Volcán.

"Está claro que tenemos que ir con todo, es el último partido, son 90 minutos, es una final. Sabemos todo lo que significa y nos separa un gol. Nuestro pensamiento tiene que estar ahí, con nuestra gente, con los ajustes que tengamos que hacer e ir con todo a ganar el partido" declaró la entrenadora costarricense del Monterrey, Amelia Valverde.

Por su parte, Milagros Martínez señaló al final de la ida que "el equipo mentalmente ha estado muy fuerte y venimos a momentos muy jodidos, perdónenme la palabra, y ahorita en el vestidor les he dicho que se sientan muy orgullosas porque no era un partido fácil y lo hemos afrontado muy bien, y se ha visto el Tigres que queremos ver y que seguro vamos a ver el lunes. Ojalá que el partido del lunes sea el definitivo para poder quedarnos con el trofeo otra vez, pero sabiendo y respetando mucho Rayadas porque es un gran rival".

A continuación, te presentamos los detalles para que no te pierdas la final de esta noche.



Rayadas vs Tigres: ¿cuándo y dónde ver en vivo la final de vuelta?

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 9 y Zona TUDN en ViX para México