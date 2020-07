El fin de semana se juega la Jornada 3 de la Copa por México, torneo que algunos equipos ocupan como pretemporada de cara al inicio del Apertura 2020 el próximo 23-24 de julio.

Es la última jornada de la fase de grupos antes de las semifinales y una final. En el Grupo A, Cruz Azul ya está clasificado con 6 unidades, mientras que América y Pumas con 4 y un punto están en la disputa del segundo puesto, Toluca es el único equipo del certamen sin sumar unidades.

En el otro sector, Chivas, Tigres y Atlas tienen tres puntos, mientras que Mazatlán aún no logra sumar puntos.

Aquí el ¿dónde y cuándo ver la Jornada 3 de la Copa por México?:

Sábado 11 de julio

Chivas vs Mazatlán FC 19:00 horas (Televisa, Azteca 7, TUDN)

América vs Cruz Azul 21:00 horas (Televisa, Azteca 7, TUDN)

Domingo 12 de julio

Atlas vs Tigres 18:00 horas (Televisa, Azteca 7, TUDN)

Pumas vs Toluca 20:00 horas (Televisa, Azteca 7, TUDN).