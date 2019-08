Hay jornada doble en el futbol mexicano y aquí te dejamos el tradicional ¿dónde y cuándo ver la Jornada 7 del Apertura 2019?

Veracruz vs Querétaro. Martes 27 de agosto de 2019 a las 19:00 horas en Azteca 7.

Los Tiburones Rojos suman 31 partidos sin una victoria, los Gallos Blancos perdieron el invicto en la Jornada anterior frente a León.

Atlético de San Luis vs Morelia. Martes 27 de agosto de 2019 a las 19:00 horas por ESPN 2.

Ambos equipos ganaron en la Jornada anterior; sin embargo están fuera de zona de Liguilla.

Atlas vs Tigres. Martes 27 de agosto de 2019 a las 19:00 horas transmitido por Azteca 7.

Los universitarios visitan a los rojinegros luego de empatar con el América. El equipo tapatío cayó en el Hidalgo frente a los Tuzos.

América vs Pachuca. Martes 27 de agosto de 2019 a las 21:00 horas irá por dos señales TUDN 5.1, Sky 547.

Las Águilas son el único equipo invicto en el Apertura 2019. Los Tuzos vienen de derrotar al Atlas.

León vs Santos. Miércoles 28 de agosto de 2019 en punto de las 19:00 horas en Fox Sports 2.

La Fiera les quitó el invicto a los Gallos Blancos la jornada anterior, y Santos se convirtió en líder luego de su victoria ante Monterrey.

Necaxa vs Toluca. Miércoles 28 de agosto de 2019 cuando el reloj marque las 21:00 horas va por TUDN.

Los Diablos consiguieron su primer triunfo del torneo en la jornada anterior, los Rayos buscan su cuarta victoria del torneo.

Tijuana vs Cruz Azul. Miércoles 28 de agosto de 2019 a las 21:00 horas trasmitido en Fox Sports 2.

La Máquina entró a zona de Liguilla luego del empate frente a Puebla en el Estadio Azteca.

Puebla vs Juárez. Jueves 29 de agosto de 2019 a las 19:00 horas por Azteca 7.

La Franja estrenará a su nuevo técnico, Juan Reynoso frente al equipo de Gabriel Caballero.

Monterrey vs Pumas. Jueves 29 de agosto de 2019 a las 21:00 horas va en Fox Sports 2.

Los Rayados buscan su cuarto triunfo del Apertura 2019 frente al equipo del español "Míchel" González.