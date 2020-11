¿Dónde y cuándo ver la tercera jornada de la Champions League?

La actividad de la jornada 3 de la UEFA Champions League comenzará mañana martes 3 de noviembre, con algunos duelos que comenzarán a definir el rumbo de los equipos que calificarán a la siguiente ronda del torneo de mayor prestigio del mundo a nivel de clubes. Además, podría haber actividad de futbolistas mexicanos en la primera parte de la jornada ya que jugarán el Atlético de Madrid, Porto y el Ajax. El partido que mayores reflectores genera es la visita del Inter al Real Madrid, dos equipos que buscan comenzar a sumar para no quedar fuera de la máxima competencia europea.

Para que no te pierdas de la emoción de la UEFA Champions League, te damos los horarios y canales para ver los partidos.

- Martes 03 de noviembre

-Lokomotiv de Moscú vs Atlético de Madrid

Héctor Herrera: El mexicano ha sido titular en los anteriores duelos de los "colchoneros" en la Liga de Campeones y se espera que el "Cholo" Simeone lo siga contemplando. Hora: 11:55 horas

Canal: ESPN 2



-Porto vs Olympique de Marsella

Jesús "Tecatito" Corona: El futbolista mexicano es uno de los futbolistas más importantes del Porto y será parte del equipo titular ante los franceses.

Hora: 14:00 horas

Canal: ESPN 2



- FC Midtjylland vs Ajax

Edson Álvarez: El canterano del América podría ver sus primeros minutos en la temporada de la Champions, debido a los recientes casos de Covid-19 en el plantel de Ámsterdam.

Hora: 14:00 horas

Canal: ESPN 3



- Shakhtar Donetsk vs Borussia Monchengladbach

hora: 11:55 horas

Canal: Fox Sports



Manchester City vs Olympiacos

Hora: 14:00 horas

CANAL: Fox Sports 3



Real Madrid vs Inter de Milán

Hora: 14:00 horas

Canal: Fox Sports



Atalanta vs Liverpool

Hora: 14:00 horas

Canal: Fox Sports 2



- Red Bull Salzburg vs Bayern Munich

Hora: 14:00 horas

Canal: ESPN