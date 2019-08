¿Dónde y cuándo ver las semifinales de la Leagues Cup?

La Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la Liga MX y MLS está muy cerca de llegar a su desenlace. Los equipos que buscan estar en la gran final son tres de México, Tigres, América y Cruz Azul; mientras que el único sobreviviente de Estados Unidos es el LA Galaxy.

El primer duelo será entre Tigres y América. El equipo felino dejó fuera al Real Salt Lake en los cuartos de final. El América hizo lo propio con el Houston Dynamo. En la otra serie, La Máquina enfrentará al conjunto californiano en el Dignity Health Sports Park. Los cementeros van con la misión de avanzar a la semifinal para estar más cerca del título.

El Universal Deportes te da la información para que no te pierdas cada detalle de los partidos.



TIGRES VS AMÉRICA

Fecha: 20 de agosto de 2019

Hora: 19:30 horas (horario de México)

Canales: TUDN, Canal 5 y Nu9ve



LA GALAXY VS CRUZ AZUL

Fecha: 20 de agosto de 2019

Hora: 21:30 horas (horario de México)

Canales: TUDN, Canal 5 y Nu9ve