Donovan Carrillo abandona Mundial porque no llegaron sus patines

Donovan Carrillo, patinador mexicano, se perderá el Mundial de Patinaje Artístico que se disputará en Montpellier, Francia debido a que no le llegaron sus patines.



"Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines", publicó el mexicano en redes sociales.

Este jueves, el día que iba a realizar su debut en la justa, se confirmó su ausencia debido a "causas personales", las cuales se reducen a la ausencia de sus patines.

El mexicano iba a salir a escena este jueves a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y había generado una gran expectación.

Esta situación podría llevar a Carrillo a perder su beca.