Donovan Carrillo culmina preparación

México.- En Beijing, China, Donovan Carrillo finalizó su participación en el Campeonato Cuatro Continentes. El patinador artístico culminó en el lugar quinceavo lugar de la competición, su última prueba de alto nivel antes de viajar a las gélidas tierras italianas para escribir historia en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

En su rutina libre, el mexicano sufrió caídas que le valieron una puntuación de 139.05 unidades que —sumadas a las 74.00 de su programa corto— le permitieron acumular 213.05 puntos para cerrar su participación.

"Hoy fue un día de mucho aprendizaje. Honestamente siento que esta competencia me ayuda mucho, con una gran retroalimentación para mejorar antes de los Juegos Olímpicos", reconoció el patinador artístico para los micrófonos del medio especializado Golden Skate.

El oro de la competencia quedó en manos del japonés Kao Miura con 272.72 unidades; la plata para el surcoreano Cha Junwan con 273.62 puntos y el bronce para Sota Yamamoto con 270.07 unidades.

La próxima parada de Donovan será en territorio italiano, donde formará parte de sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Mi expectativa para los Juegos Olímpicos es tener una rutina limpia, hacer lo mejor de mí y que mi gente en México se sienta muy orgullosa de como patino", concluyó Carrillo.

En septiembre del año pasado, Donovan Carrillo aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno después de conquistar el tercer lugar del Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China, con 222.22 unidades.