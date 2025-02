Donovan Carrillo gana plata en la Challenge Cup

El patinador mexicano Donovan Carrillo sigue con resultados positivos en la temporada 2025, ya que en esta ocasión conquistó la medalla de plata en la Challenge Cup de Patinaje Artístico.

Carrillo Suazo logró un total de 205.54 puntos para asegurar su lugar en el podio en el certamen que se realiza en Tilburg, Países Bajos.

Dicha calificación significa un hecho especial para Donovan, ya que es su mejor marca personal.

En el programa corto el patinador tapatío logró una calificación de 65.04 y posteriormente en el programa libre recibió 140.50.

El mexicano terminó por debajo del japonés Sena Miyake que logró 208.37 puntos y superó al israelí Mark Gorodnitsky que sumó 177.61 unidades.

Donovan Carrillo compartió que se sentía "contento" por el resultado, ya que el viernes desde su autoanálisis había cometido errores.

"Feliz de que haya sido un poco mejor que el corto, estaba un poco decepcionado, pero hoy he intentado hacerlo lo mejor posible y disfrutar un poco más de la competición, no centrarme demasiado en los elementos técnicos y simplemente disfrutar con el público", indicó el patinador.

Las rutinas que realizó el tricolor tenían parte de la cultura mexicana con canciones de Luis Miguel e incluso presentó saltos que no había hecho en otras ocasiones.

"Fue la primera que lo hago, es un buen logro y justo antes de participar en el Campeonato de Cuatro Continentes", comentó.

De hecho, esa será la siguiente participación de Donovan Carrillo, el evento de patinaje artístico está agendado del 19 al 23 de febrero en Seúl, Corea.

Para marzo Carrillo Suazo buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026 durante el campeonato mundial con sede en Boston, Estados Unidos.