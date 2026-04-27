Dortmund asegura plaza en Champions

BERLÍN.- El Borussia Dortmund aseguró la clasificación a la Liga de Campeones el domingo con una cómoda victoria por 4-0 sobre un distraído Freiburg en la Bundesliga.

Maximilian Beier, Serhou Guirassy y Ramy Bensebaini prácticamente sentenciaron el resultado en la primera media hora, antes de que el suplente Fabio Silva completara la goleada en el tramo final.

El guardameta de Dortmund, Gregor Kobel, le negó a Cyriaque Irié el gol del honor.

Con tres jornadas por disputarse, Dortmund tiene garantizado terminar entre los cuatro primeros para clasificarse a la principal competición de clubes de Europa.

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El entrenador de Freiburg, Julian Schuster, había realizado numerosos cambios en el equipo que sufrió una amarga derrota ante Stuttgart en las semifinales de la Copa de Alemania el jueves.

Freiburg enfrentará a continuación a Sporting Braga como visitante en el partido de ida de su semifinal de la Liga Europa.

DÍA DE DEBUT

El entrenador de Dortmund, Niko Kovac, le dio a Samuele Inacio su primera titularidad y el delantero italiano de 18 años la aprovechó al máximo, ganándose ovaciones cuando fue sustituido a los 74 minutos

El delantero de la selección sub-17 de Estados Unidos Mathis Albert ingresó para los minutos finales y debutó con el Dortmund. El joven de 16 años se incorporó a la academia de Dortmund en 2025 procedente de la academia de LA Galaxy.

Otro joven, el mediocampista Rouven Tarnutzer, de 18 años, ya había ingresado en el tramo final para debutar con Freiburg.