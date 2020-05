Dos famosos en la Súper Copa

Dos famosos personajes mexicanos se atrevieron a quemar el asfalto para sacarse la espina de lo que es estar arriba de un auto de carreras y divertirse como pilotos. Te contamos quiénes son y que participaron en la F-1800, categoría que forma parte de la Súper Copa.

La gracia de ser actor es que puedes meterte en el papel de quien intérpretes, pero hay personas que pueden representar no sólo las vidas de otros, sino varias facetas de su propia vida con éxito. En el mundo del celuloide, algunas estrellas, estaban tan fascinadas por las carreras de autos y no dudaron en enfundarse un nomex, un casco y echarse al asfalto de los circuitos.

Hay gente a la que, al nombrar, miles de personas ya saben de quien se trata. Julio Bracho es uno de esos grandes en todos los sentidos pero más aún en cuanto se habla de la relación cine-carreras o al revés. Sabemos que es uno de los actores y conductor de televisión que ha hecho películas y series como "El Capo", "Fugitiva", "El Mariachi", "Casi Divas", "Cantinflas" y "Zapata", entre otras que se dio el gusto de sentarse en el habitáculo de un monoplaza de la F-1800, para desquitar su pasión por la velocidad.

"Me emociona el ruido que emiten los motores de los autos de carreras, es como estar filmando una película, pero con la adrenalina al máximo", expresó.

En lo que se refiere a la música, existen personajes que no al podido escapar al olor de llantas quemadas, nos referimos a Micky Huidobro de Molotov, quien ha escrito canciones famosas como "Rastamandita", "Que no te haga bobo Jacobo", "¿Por qué no te haces para allá?... al más allá", "Changüich a la chichona", "Queremos pastel", "Matate Teté", "El Carnal de Las Estrellas", "Apocalypshit", etc. Es uno de los mejores letristas cómicos de la actualidad. Además de ser considerado uno de los mejores bajistas del país.

Micky dice que él siempre anda a las carreras y que siempre tiene que hacerlo así: "Un concierto es diferente a estar en una carrera, en un auto la adrenalina es diferente, más sensorial, hay que tener tacto para sentir el auto".