Dos mexicanos buscarán trascender en el US Open

Con dos mexicanos en Pebble Beach, el US Open arranca una nueva edición.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz estarán en el tercer Major de la temporada, en el que Brooks Koepka, bicampeón del mismo, parte como favorito para alzar el domingo el trofeo en uno de los campos más emblemáticos dentro del PGA Tour.

Este par de tricolores ya no es desconocido de los certámenes grandes. Tanto el tamaulipeco como el tapatío ya tienen experiencia en este tipo de torneos.

Ancer, quien jugará por primera vez en el US Open, ya participó en The Open del 2018 y PGA Championship del mes pasado, en el que quedó empatado en la posición 16. Ortiz, por el otro lado, regresa al abierto estadounidense tras su aparición del 2016 (no pasó el corte).

Ambos mexicanos llegan a Pebble Beach después de participaciones irregularidad. Carlos estuvo la semana pasada en el Canadian Open, donde quedó eliminado para las últimas dos rondas. Abraham se dio 15 días de descanso; en su último certamen, el Memorial Tournament, quedó en el sitio 65.

El US Open tiene como máximo candidato a Brooks Koepka, quien llega como bicampeón de este Major y del PGA Championship. Con 29 años de edad, el estadounidense ha escalado hasta la cima del ranking mundial y parece no tener freno alguno.

Sin embargo, la falta de carisma lo aleja del estrellato. "Hay un comercial [publicitario del US Open] que se transmite todo el tiempo y yo no aparezco. Sólo tengo mi mente concentrada", dijo Koepka.

Los otros candidatos al título son Tiger Woods, Rory McIlroy y Dustin Johnson, sin olvidar a Phil Mickelson, quien necesita ganar para cerrar el Grand Slam (tener todos los Majors).