Dos mexicanos, dentro del Top 10 en el PGA Tour

Abraham Ancer y Roberto Díaz empataron en el octavo puesto del Travelers Championship, con una tarjeta de siete golpes bajo par. El veterano Chez Reavie triunfó, con un aplastante score de -17.

Para el tamaulipeco, es el tercer Top 10 que consigue en esta temporada y el octavo en su trayectoria en el PGA Tour; para Bobby, es la segunda ocasión que queda dentro de la mejor decena de un certamen dentro de la máxima categoría.

Los tricolores vivieron un fin de semana diferente. Ancer quedó igualado en la primera posición al término de la ronda del jueves, pero una mala tarde de viernes lo dejó estancado mientras el resto de los líderes, sobre todo Reavie, escalaban en el tablero. Díaz tuvo una discreta jornada inicial y, para este domingo, partió desde el cuarto lugar en el TPC River Highlands, ubicado en Cromwell, Connecticut.

Al mediodía de hoy, Abraham, oriundo de Tamaulipas, firmó una tarjeta de 63 impactos (-7); su compatriota, nacido en Veracruz, no tuvo tan buen día y cerró con -1.

Ancer ha sido el mexicano más consistente en el PGA Tour en el último par de temporadas, disputando tres Majors este 2019 (PGA Championship, US Open y The Open, a jugarse en julio). Díaz, por su parte, se encuentra en batallas constantes para mantener su tarjeta dentro de la máxima categoría; este Top 10 beneficia mucho para su permanencia.

Chez Reavie, de 37 años de edad, se reencontró con la victoria en el circuito, ya que no ganaba un torneo desde el RBC Canadian Open del 2008. El chileno Joaquín Niemann quedó quinto este fin de semana.