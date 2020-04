Draft de la NFL registró 55 millones de espectadores

Con la pandemia del coronavirus paralizando los deportes en vivo en casi todos los países del mundo, el Draft de la NFL tomó provecho y registró 55 millones de espectadores durante tres días de transmisión que es un 16% más en comparación con 2019.

Una audiencia promedio de Más de 8.4 millones de espectadores vieron los tres días del Draft 2020 de la NFL en ABC, ESPN, NFL Network, ESPN Deportes y canales digitales en Estados Unidos, rompiendo fácilmente el máximo anterior de 6.2 millones de espectadores en 2019 (+ 35%).

Cada día del Draft de la NFL 2020 estableció nuevos máximos, ya que una audiencia promedio de más de 15.6 millones de espectadores vieron la Ronda 1 el jueves (+ 37% vs. 2019), más de 8.2 millones de espectadores vieron las Rondas 2 y 3 el viernes (+ 40% vs. 2019), y más de 4,2 millones de espectadores vieron las rondas 4-7 el sábado (+ 32% frente a 2019).

Las siete rondas del Draft 2020 de la NFL se presentaron a través de ABC, ESPN y NFL Network, el segundo año consecutivo en que The Walt Disney Company se asoció con la NFL para ofrecer una presentación en múltiples redes de todo el Draft.

"No podría estar más orgulloso de los esfuerzos y la colaboración de nuestros clubes, el personal de la liga y nuestros socios para llevar a cabo un Draft eficiente y compartir una experiencia inolvidable con millones de fanáticos durante estos tiempos inciertos", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

"Este Draft es el último capítulo en la historia histórica de la NFL de levantar el espíritu de Estados Unidos y unificar a las personas. Además de celebrar los logros de tantos jóvenes talentosos, nos complace que este Draft único haya ayudado a arrojar luz sobre los verdaderos héroes de hoy. - los trabajadores de la salud, los socorristas y muchos otros en primera línea en la batalla contra Covid-19.

"También estamos agradecidos con todos los que contribuyeron a los esfuerzos de recaudación de fondos de la familia de la NFL", señaló.

"El Draft de la NFL de este año claramente adquirió un significado mucho mayor y es especialmente gratificante para ESPN haber desempeñado un papel en la presentación de este evento único a un número récord de fanáticos de la NFL al tiempo que apoya los esfuerzos de la liga para devolver", dijo el presidente de ESPN Jimmy Pitaro.

"El éxito del Draft de este año es un testimonio de la colaboración sin precedentes en la NFL, ESPN y The Walt Disney Co. en medio de un momento tan desafiante".

Los 10 principales mercados medidos en todas las redes incluidas (calificación entre paréntesis): Columbus, Ohio (8.8), Cleveland (8.7), Filadelfia (8.6), Kansas City (8.5), Cincinnati (8.5), Atlanta (8.2), Jacksonville ( 8.1), Nashville (8.0), Milwaukee (7.8) y Denver / Baltimore (7.0).

Con más de 600 cámaras en los hogares de todos, desde el Comisionado, más de 85 prospectos del Draft, 32 entrenadores en jefe de la NFL, 32 gerentes generales de la NFL, fanáticos, entrenadores de fútbol americano universitario y muchos otros, el Draft de la NFL 2020 ofreció un acceso sin precedentes para ofrecer lo mejor Posible experiencia para los aficionados.

Para llevar a cabo esta hazaña de transmisión, la NFL utilizó tecnología de socios como AWS (Hosting / gestión de feeds de video), Verizon (teléfonos Verizon provistos y conectividad para ubicaciones remotas), Microsoft (los equipos de Microsoft ayudaron con todos los equipos de League to Club y Club to League comunicación para todas las selecciones de Draft), y Bose (Proporcionó los mejores auriculares de su clase para un audio superior para todos los participantes del Draft).