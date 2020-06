Drew Brees no quiere protestas en las ceremonias de la NFL

Drew Brees, veterano quarterback de los Saints de Nueva Orleans, se opone a que los jugadores de la NFL se hinquen durante el himno de Estados Unidos.

A pesar de las manifestaciones que inundan las calles del país norteamericano, tras el asesinato del ciudadano George Floyd, quien fue asfixiado por un policía en Minnesota, el pasador negó que esta situación pase a los emparrillados.

"Nunca voy a coincidir en opinión con alguien que le falte el respeto a la bandera de Estados Unidos o a nuestro país", sentenció Brees en entrevista con Yahoo.

"Deja te digo lo que veo, lo que siento, cuando escucho nuestro himno o cuando veo a nuestra bandera: me imagino a mis dos abuelos, quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, uno en el Ejercito y el otro en la Marina. Ambos arriesgaron sus vidas para proteger a nuestro país, intentar hacerlo y a nuestro mundo un lugar mejor", añadió el egresado de la Universidad de Purdue y máximo pasador en la historia de la Liga.

Hace unas temporadas, la entonces estrella de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, sorprendió a jugadores, entrenadores, gerentes, propietarios, ciudadanos y aficionados, al hincarse durante la entonación del himno estadounidense, previo a los partidos dominicales de la NFL.

Kaepernick dijo en diversas ocasiones que sus protestas iban en contra de la brutalidad policiaca sobre las minorías, afroamericanos y latinos, justo como se observó en el caso de Floyd. Posteriormente, otros jugadores de la NFL repitieron las acciones del pasador. Los 49ers cortaron a su quarterback –quien los llevó al Super Bowl XLVIII– y la Liga modificó su reglamento para evitar estas manifestaciones durante las ceremonias.

Múltiples atletas han protestado en los últimos días sobre el racismo en Estados Unidos, algunos otros, incluso, se han presentado a las marchas sobre las calles.

"Cada vez que me quedo de pie, con la mano en el corazón, veo la bandera y canto el himno nacional pienso en todo lo que se ha sacrificado por nuestro país y no sólo en lo militar. También pienso en los movimientos cívicos de la década de los 60 y por todo lo que se ha cambiado hasta este momento", agregó Brees.

"¿Todo lo pasa en nuestro país está bien?", se preguntó. "No, todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero pienso que mantenerte de pie, con tu mano en el corazón, durante el himno, muestra unidad y que todos somos parte de la solución".

Se anticipa que para septiembre, cuando arranque la temporada de la NFL, regresarán las protestas sobre el emparrillado, le guste o no a Brees.