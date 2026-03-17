DT de Pumas en la mira por festejo polémico

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, volvió a ser protagonista por sus efusivos festejos durante el empate 2-2 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Juárez celebró volteando hacia la tribuna con un gesto similar al que generó polémica en su etapa con Atlético Nacional en Colombia.

El gesto del técnico podría acarrearle problemas en la Liga MX, ya que la Comisión Disciplinaria analiza una posible sanción por actitudes groseras o antideportivas pueden derivar en suspensión de uno o dos partidos o multas económicas de 90 a 200 UMAs.

A pesar de la polémica, Pumas mostró resiliencia: remontaron un marcador adverso de dos goles con un hombre menos y evitaron su segunda derrota del Clausura 2026, manteniéndose en la quinta posición de la tabla y como contendientes al inicio de la Liguilla. Además, la reacción del equipo reflejó el pundonor que han caracterizado al club a lo largo de su historia.

Durante los festejos, Juárez se dirigió a la tribuna con palabras fuertes y de orgullo hacia sus jugadores:

"Aquí hay huevos hijos de pu..., aquí hay huevos, aquí hay huevos".

La Comisión Disciplinaria analiza imponer una multa económica que iría de 235 mil a 342 mil pesos, según informó el periodista Paco Arredondo. La sanción no impediría que Juárez esté en el banquillo frente al América el próximo sábado 21 de marzo, ni afectaría su continuidad para el siguiente partido ante Chivas, en un tramo clave del torneo que acapara los reflectores en la capital.