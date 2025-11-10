logo pulso
"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Eagles y Packers se enfrentan en duelo crucial en Monday Night Football

Noviembre 10, 2025 04:30 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Lambeau Field será sede del último duelo en la Semana 10 de la NFL en un choque de grandes candidatos al Super Bowl por la Conferencia Nacional. Los Packers de Green Bay reciben esta noche a los vigentes campeones, Eagles de Filadelfia en un duelo que podía repetirse en enero.

Jalen Hurtsquarterback de los Eagles — es el gran protagonista de este duelo ya que presume estar invicto ante los Packers con tres victorias como titular, incluyendo una en la última Postemporada. El jugador más valioso del último Super Bowl tiene además marca de nueve victorias, aún sin descalabros, ante equipos de la división Norte de la Conferencia Nacional.

Los Eagles vienen de semana de descanso tras vencer a los Giants de Nueva York, mientras que los Packers fueron vencidos en la Semana 9 por los Panthers de Carolina. En el papel, es un duelo totalmente inclinado del lado de los aún monarcas de la NFL, pero al ser ambos candidatos, las distancias pueden acortarse en el kickoff.

¿Dónde y a qué hora ver el Monday Night Football entre Eagles y Packers?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cierre de la Semana 10 de la NFL tendrá transmisión en México a través de televisión de paga y servicio de streaming.

Eagles vs Packers

· Fecha: lunes 10 de noviembre

· Hora: 19:15 horas (centro de México)

· Transmisión: ESPN, Disney++ y DAZN

