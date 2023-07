Edson Álvarez es duda para enfrentar a Jamaica

A-AA+

LAS VEGAS, EU., julio 11 (EL UNIVERSAL). - El rostro de Jaime "Jimmy" Lozano se descompone cuando habla sobre Edson Álvarez, la gran duda que hay en la Selección Mexicana de cara a la semifinal de la Copa Oro, ante Jamaica, este miércoles.

El sábado, en el duelo de cuartos de final contra Costa Rica, el volante del Ajax salió con un golpe en la rodilla derecha y a poco más de 24 horas del duelo con los "Reggae Boyz", su condición es incierta.

"Edson... No sabemos si será posible que participe", reconoce el "Jimmy". "Sufrió un golpe y esperaremos hasta el final para ver cómo está y, si es al 100%, será tomado en cuenta. Necesitamos a la gente al 100%, porque es un partido trascendente".

Este martes por la mañana, Álvarez fue el único futbolista que trabajó por separado, ya que Henry Martín se recuperó de los golpes sufridos ante Costa Rica y está en perfectas condiciones de medirse a los caribeños.

En caso de que Álvarez no pueda participar, Erick Sánchez ocuparía su sitio en la media cancha, donde sería acompañado por Luis Romo y Luis Chávez.

Jaime Lozano reconoce peligrosidad de Jamaica. Más allá de que la Selección Nacional es la favorita para imponerse este miércoles en el estadio Allegiant, el entrenador de la Selección Nacional sabe que Jamaica será un rival muy complicado.

"Tenemos un muy buen rival, que últimamente se le ha complicado a México y además ha hecho una gran Copa Oro, es de los equipos más fuertes", analiza. "Ha sido muy fuerte recientemente".

Lozano no olvida que los más recientes duelos contra los "Reggae Boyz" han sido muy difíciles para el Tricolor, por lo que "esperemos irnos al frente en el marcador, para cambiar las cosas, porque su contragolpe es muy fuerte y son buenos en esas condiciones".

Y aunque confía en sus dirigidos, reconoce el crecimiento que ha tenido el futbol jamaicano.

"Si vamos seis o siete años atrás, Jamaica no tiene nada que ver con lo que es ahora", afirma el "Jimmy". "Es un equipo fuerte, por algo está en semifinales y tendrá muchísimas posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo. El biotopo les ayuda mucho, pero ellos han hecho las cosas muy bien".