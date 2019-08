Edson Martínez también dejó huella en JP de Lima

El llegar a una competencia trascendental como lo son los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, se requiere de una preparación exhaustiva y bien programada. Fuera de los reflectores fue la labor de Edson Martínez con Paola Longoria la deportista con más oros en la historia de esta justa.

En entrevista, Edson comentó de entrada "la verdad que el nivel fue muy alto, hubo juegos, que tal vez, en el marcador no lo reflejaron, pero fueron partidos duros y de mucha estrategia".

Añadió "Paola Longoria llegó a Lima con una preparación muy muy fuerte, se le vio físicamente apta en este aspecto al igual que mentalmente, sobretodo contundente en momentos clave de los partidos".

Martínez quien tiene ya varios años entrenando con la "Champ" potosina mencionó que en los dobles "se complicó por el gran nivel de las guatemaltecas, pero sin duda la experiencia de Paola y la regia Samantha Salas tuvieron el empuje necesario para salir adelante".

El preparador potosino deja huella también en Juegos Panamericanos de Lima, Perú y aun que no tiene los reflectores cuenta con una gran responsabilidad ya que, nada menos, es parte del cuerpo técnico de Paola "no conformando la selección mexicana completa, pero fue Longoria quien me trajo a Perú para poder estar con ella en los partidos de eliminación directa y se logró

el objetivo".

La importante labor de Martínez es incuestionable ya que dice "soy su entrenador en los aspectos técnicos y tácticos, estuvimos reunidos con todo el equipo tres semanas antes de Panamericanos, pero la preparación para este evento fue de dos meses intensos".

Para cerrar Edson señaló "también estoy muy contento porque en la rama varonil se consiguieron grandes resultados, de verdad hicieron partidos increíbles y por primera vez se llegó a una final entre mexicanos".