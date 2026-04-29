Eduardo Águila en la lista del Tri

A tempranas horas de este martes se anunció la convocatoria del defensor del Club Atlético de San Luis Eduardo Águila Castro a la Selección Nacional de México, como parte de la concentración que iniciará el próximo 6 de mayo, dentro del plan de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Águila llega a este llamado tras un destacado desempeño en el torneo Clausura 2026, donde se consolidó como pieza clave en la defensa potosina. El zaguero acumuló mil 124 minutos en cancha y participó como titular en 14 encuentros, mostrando regularidad, solidez y compromiso a lo largo de la temporada.

La lista fue dada a conocer por el director técnico Javier Aguirre, e incluye a 12 jugadores provenientes de clubes de la Liga MX, quienes formarán parte de un grupo de trabajo que se mantendrá concentrado durante cinco semanas y media. Posteriormente, se integrarán los futbolistas que militan en el extranjero, conforme a los tiempos establecidos por la FIFA.

Este proceso también contempla a jugadores que se encuentran en seguimiento para futuros compromisos, con el objetivo de fortalecer la base del combinado nacional de cara al próximo ciclo mundialista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí