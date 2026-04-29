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Eduardo Águila en la lista del Tri

Llega a este llamado tras un destacado desempeño en el Clausura 2026

Por Romario Ventura

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Eduardo Águila en la lista del Tri

A tempranas horas de este martes se anunció la convocatoria del defensor del Club Atlético de San Luis Eduardo Águila Castro a la Selección Nacional de México, como parte de la concentración que iniciará el próximo 6 de mayo, dentro del plan de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Águila llega a este llamado tras un destacado desempeño en el torneo Clausura 2026, donde se consolidó como pieza clave en la defensa potosina. El zaguero acumuló mil 124 minutos en cancha y participó como titular en 14 encuentros, mostrando regularidad, solidez y compromiso a lo largo de la temporada.

La lista fue dada a conocer por el director técnico Javier Aguirre, e incluye a 12 jugadores provenientes de clubes de la Liga MX, quienes formarán parte de un grupo de trabajo que se mantendrá concentrado durante cinco semanas y media. Posteriormente, se integrarán los futbolistas que militan en el extranjero, conforme a los tiempos establecidos por la FIFA.

Este proceso también contempla a jugadores que se encuentran en seguimiento para futuros compromisos, con el objetivo de fortalecer la base del combinado nacional de cara al próximo ciclo mundialista.

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