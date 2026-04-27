Edwards podría estar fuera varias semanas

La rodilla izquierda del escolta de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, se mantuvo estructuralmente intacta después de que se lesionó durante el Juego 4 de la primera ronda playoffs de la Conferencia Oeste, pero probablemente se perderá varias semanas, indicó el domingo una persona con conocimiento de la situación.

Edwards tiene una contusión ósea y además sufrió una hiperextensión de la rodilla, señaló la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado detalles ni un calendario para su regreso a las canchas.

ESPN y The Athletic informaron previamente sobre el diagnóstico de Edwards.

Edwards se lesionó en la primera mitad de la victoria de Minnesota el sábado por 112-96 sobre los Nuggets de Denver, un triunfo que le dio a los Timberwolves una ventaja de 3-1 en esa serie. Pero los Wolves también perdieron en ese partido al otro escolta titular, Donte DiVincenzo, por una rotura del tendón de Aquiles, lo que significa que su temporada terminó y que su temporada 2026-27 probablemente también está en gran peligro .

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El Juego 5 de la serie es el lunes por la noche en Denver.

DiVincenzo se sometió el domingo en Nueva York a una cirugía para reparar el tendón de Aquiles, anunciaron los Timberwolves.