Edwin Arenas vence en la F5

El actual líder de las posiciones de la F5, Edwin Arenas de Megainvoce-ATDAC, dijo que el final de la primera fecha de Súper Copa que se corrió en Guadalajara, fue realmente cardíaco.

"Tenía atrás mío nada menos que al campeón, Enrique Reyna, y adelante estaban Federico Solís e Iván González. Pregunté por radio cuanto tiempo faltaba porque estábamos con bandera amarilla y me contestaron que poco más de 2 minutos por lo que sabía que iba ser un final de verde, blanca y cuadros", dijo Arenas.

Recordó que en la última vuelta tenía muy pegado al potosino Reyna y cuando vio que Solís y González se abrieron un poco más de lo normal, faltando pocos metros para la meta, aprovecho para rebasarlos: "Fue una gran victoria, la disfruté mucho".

Edwin felicitó a la organización porque la F5 presentó una parrilla bastante nutrida con 21 monoplazas: "Creo que son buenos los cambios que Súper Copa hizo al reglamento y no tengo dudas que se irán sumando más monoplazas a medida que transcurra la temporada".

El piloto capitalino dijo además que considera que la disputa por el máximo galardón será más reñida que en otros años y que eso es muy bueno para la categoría: Está el campeón, Federico, Iván, yo y otros que se ven con muchas posibilidades de aspirar a lugares en el podio".

Sobre si piensa en el campeonato dijo que si bien la temporada recién comienza, que sí lo ha pensado. Considera que se tiene que ser muy constante, porque con dos carreras malas ya no se podría pensar en quedar en el primer lugar.

"Ahora viene Aguascalientes que es una pista que no conozco, aunque me informaron que es bastante rápida, nosotros ya estamos trabajando con miras a esa carrera y como lo dije si no se puede ganar, el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles", aclaró.