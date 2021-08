EEUU avanza a final en béisbol

Eddy Álvarez se convirtió en el tercer estadounidense con medallas en los Juegos Olímpicos de verano y de Invierno cuando Estados Unidos superó el jueves por 7-2 al campeón vigente Corea del Sur para avanzar al partido por el oro frente al anfitrión, Japón.

De origen cubano, el ex patinador de velocidad y ahora infielder lloró en la banca luego del último out, mientras sus compañeros le daban palmetadas en la espalda, abrazos y apretones de mano.

"Pues sí, me puse a llorar porque el sacrificio ha sido enorme", dijo Álvarez. "Aún no me lo creo. Sé que aún la tarea está incompleta. Una de las razones por la que vine fue redención, ganar una medalla de oro".

Jack López impulsó sus dos primeras carreras en los Juegos mediante sendos sencillos remolcadores para sus dos primeros hits, Jamie Westbrook la sacó del parque y Tyler Austin disparó un sencillo de dos carreras que ayudó a Estados Unidos a abrir una ventaja 7-1 en un sexto inning con cinco anotaciones. Álvarez y Mark Kolozsvary también remolcaron anotaciones.

El equipo estadounidense (4-1), integrado por prospectos y veteranos sin equipo, saldrá en busca de su segunda presea dorada, la primera desde 2000, ante Japón (5-0) el sábado en la noche.

Japón, que interrumpió su temporada de las Grandes Ligas para que los jugadores pudiesen estar en el torneo olímpico, derrotó a Estados Unidos el lunes por 7-6 en 10 innings dentro de la segunda ronda de un formato de doble eliminación.

Corea del Sur (3-3) disputará el bronce con República Dominicana (2-3).

Ryder Ryan (1-0), un derecho de 26 años en la sucursal de Triple A de los Rangers de Texas, lanzó un inning y dos tercios sin hits en la segunda victoria de su equipo sobre Corea del Sur. Estados Unidos había vencido 4-2 a los surcoreanos en la primera ronda.

En el último out, una línea atrapada por el relevista Anthony Carter, Álvarez, de 31 años, levantó el brazo derecho en señal de victoria, luego alzó los dos brazos y abrazó al campocorto Nick Allen.

Álvarez, jardinero de la filial de Triple A de los Marlins de Miami en Jacksonville, ganó una plata en Sochi 2014 como parte del equipo masculino de velocidad en pista corta y se colgará al menos el mismo metal en béisbol. Emula así a Eddie Eagen (boxeo en 1920 y bobsleigh en 1932) y a Lauryn Williams (atletismo en 2004 y 2012, y bobsleigh en 2014).

Álvarez batea para .350 con tres impulsadas en estos Juegos. Su equipo de patinaje quedó 0.271 segundos detrás de Rusia en el relevo de 5.000 metros en Sochi, pero tres de los cuatro medallistas de oro fueron vetados de la cita invernal de 2018 por sospechas de dopaje.

"No te voy a mentir. Siento que me hicieron trampa. Ya había algo de sospecha entonces", dijo Álvarez. "No puedo hablar mucho al respecto, porque ellos aún tiene la medalla de oro, pero también sé que ellos trabajan fuerte y pude verles ir mejorando con el paso de los años".