EEUU, otra vez favorito para dominar podios

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inauguran el viernes y pronosticar la tabla de medallas será más difícil que lo habitual debido a la pandemia y todas las competencias clasificatorias que no se pudieron realizar en el último año.

En un vaticinio elaborado por Gracenote, que brinda análisis estadístico a ligas deportivas en todo el mundo, Estados Unidos quedó como el favorito para llevarse la mayor cantidad de medallas. Los estadounidenses también serían la delegación con más oros. Tras ello, la selección es más complicada.

China sería segunda, pero muchos atletas del país han tenido un escaso rodaje en competiciones internacionales desde la pandemia. Esto complica la tarea de hace pronósticos dado que los cálculos de Gracenote se sustentan en las más recientes actuaciones en eventos de envergadura como mundiales.

Un equipo de Rusia bajos las siglas ROC quedaría tercero, seguido por el anfitrión Japón y Gran Bretaña

"Estos Juegos Olímpicos son más impredecibles que lo usual", dijo Simon Gleave, el director de análisis deportivo de Gracenote, en un email a The Associated Press. "Muchas competencias fueron canceladas en 2020 y aunque fueron reemplazadas con eventos realizados este años, hay atletas de varios países que no ha han competido en los más recientes eventos".

Gracenote tiene una proyección en la que Estados Unidos se llevará un total de 96 medallas. Refleja un retroceso con respecto a las 121 que obtuvieron hace cinco años en Río de Janeiro. La repartición de podios sería 40 de oro, 27 de plata y 29 de bronce.

China obtendría 33 oros, con un total de 66. Gracenote admite que probablemente sea un estimado muy conservador debido a que los chinos no ha salido a competir fuera del país.

"Hemos hecho algunos ajustes a nuestro modelo de siempre, pero es que poco lo que se pudo hacer con competidores sin resultados desde marzo de 2020", dijo Gleave.

La sorpresa la dan los rusos.

Los atletas rusos competirán bajo las iniciales del Comité Olímpico de Rusia, última consecuencia del escándalo de dopaje que no da respiro a los Juegos.

No se podrá ver la bandera rusa en los podios, pero los atletas del país podrán competir. Según Gracenote, Rusia atrapará 68 medallas en total, 21 de oro.

Como nación anfitriona, Japón carga con mucha presión.

Japón nunca ha ganado más que 16 preseas de oro en una cita olímpico, lográndolo en Tokio 1964 y Atenas 2004. Previo a la pandemia, el Comité Olímpico de Japón puso los 30 oros como meta. Pero los dirigentes japoneses bajaron el listón posteriormente, aunque los anfitriones suelen lucirse por estar en casa.

Esta será una situación distinta. No se ha permitido la presencia de aficionados del país o del extranjero en todas las sedes de Tokio, y en las tres de prefecturas vecina. Si acaso un puñado de localidades alejadas permitirá público.

"En cuanto a si es importante ganar 30 oro, debo responder enfáticamente con un 'no'", dijo el presidente del Comité Olímpico Japonés, Yasuhiro Yamashita, el mes pasado.

Gracenote identificó a Japón como ganador de 60 medallas en total — 26 de oro, 20 de plata y 14 de bronce.

Gran Bretaña aparece en el quinto lugar, con un total de 52. Alcanzarían 14 oros. Los británicos sorprendieron en Río al conquistar 27 oros para escoltar a Estados Unidos.

Los siguientes cinco en la tabla general de medallas son: Holanda (48), Francia (42), Italia (41), Australia (40) y Alemania (35).

Y los restantes 10 en la cuenta general incluyen a: Hungría (28), Brasil (24), España (23), Ucrania (21), Canadá (21), Corea del Sur (20), Turquía (19), India (19), Polonia (18) y Nueva Zelanda (15).