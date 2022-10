EEUU regresa al Mundial con un equipo joven y poco fogueado

El astro del equipo está relegado al banco en su equipo y jugó apenas dos partidos como titular esta temporada. Dos arqueros acaban de descender a la segunda división en Inglaterra. El tercero juega en un club grande de la Liga Premier inglesa, pero no disputó un solo partido.

Estados Unidos regresa a la Copa Mundial tras perderse el torneo de 2018 y llevará el que probablemente sea el equipo más joven de la justa. Se habla de tal vez la generación más talentosa que jamás han tenido los norteamericanos, pero llena de jugadores poco curtidos. Se clasificaron con lo justo, por diferencia de goles, tras perder el último encuentro de las eliminatorias de la CONCACAF.

"Estoy muy preocupado", comentó el exarquero de la selección Kasey Keller, hoy un analista televisivo. "En los dos últimos amistosos no se vio nada alentador. Tenemos jugadores importantes que no juegan en sus clubes. O que se recuperan de lesiones. No hay nada que inspire confianza".

Estados Unidos, que llevaba siete presentaciones seguidas en el Mundial hasta el fiasco del 2018, debutará en el Grupo B ante Gales el 21 de noviembre. Luego enfrentará a Inglaterra y finalmente a Irán.

Para Landon Donovan, pilar por años de la selección y hoy retirado, el duelo con Gales será clave.

"Si las cosas salen bien al principio, este puede ser un equipo muy peligroso", dijo Donovan. "De lo contrario, nos puede ir muy mal. No veo nada en el medio, porque los equipos sin mucha experiencia tienden a jugar muy bien o muy mal".

El equipo, dirigido por Gregg Berhalter, cayó 2-0 ante Japón y empató 0-0 con Arabia Saudí en sus dos últimas salidas antes de viajar a Qatar. En sus siete encuentros más recientes cosechó un triunfo, tres reveses y tres empates. En seis de esos partidos no anotaron un gol.

EL DRAMA DE PULICIC

A Pulicic, el primer estadounidense que jugó, y ganó, una final de la Liga de Campeones, le está costando encontrar un lugar en el Chelsea. Tanto con Thomas Tuchel como con el actual entrenador, Graham Potter, ha sido relegado al banco.

"Siempre, cuando está de por medio la selección, empiezan con eso de '¿cómo van las cosas en el Chelsea?'... Cuesta sobrellevar eso", dijo Pulicic el año pasado. "Es difícil desde el punto de vista mental".

BERHALTER

Berhalter, de 49 años, es el primer técnico que tiene la selección que también fue jugador del equipo y participó en una Copa Mundial.

Contratado en diciembre del 2018 y hermano del entonces jefe del área comercial y estratégica de la federación estadounidense, Jay Berhalter, ha empleado 91 jugadores y hecho debutar en la selección a 56. Le gusta usar un esquema 4-3-3.

LOS JÓVENES

Queda un solo jugador del equipo que compitió en el mundial del 2014, el lateral derecho DeAndre Yedlin, de 29 años.

La edad promedio del equipo en las eliminatorias fue de 23,82 años. El segundo equipo más joven, Ghana, tuvo un promedio de 25,67. El promedio de los 31 equipos que se clasificaron jugando fue de 27,5, de acuerdo con la federación estadounidense.

NO HAY UN ARQUERO AFIANZADO

Por primera vez desde la década de 1980, el arco no tiene un dueño seguro y con experiencia, como en la época de los Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel y Tim Howard.

Matt Turner, quien fue titular en ocho de los 14 encuentros de las eliminatorias y en los dos amistosos de septiembre, es suplente de Aaron Ramsdale en Arsenal y todavía no debutó en la Premier; Zack Steffen fue usado mayormente en los partidos de copa por el Manchester City antes de ser cedido a préstamo al Middlesbrough y Ethan Horvath fue enviado a préstamo por Nottingham Forest al Luton.

DUDAS EN LA DEFENSA

La zaga central tendrá que arreglárselas sin Miles Robinson, que se rompió el tendón de Aquiles en mayo. Walker Zimmerman y Aaron Long, que jugaron de entrada en los amistosos de septiembre, militan en clubes que no se clasificaron a los playoffs de la MLS y llegarán al Mundial sin haber jugado en un mes.

El lateral derecho Sergiño Dest fue descartado por el Barcelona ycedido al Milan, con el que jugó de titular solo dos partidos desde abril.

LOS LESIONADOS

Gio Reyna, un jugador proclive a lesionarse, jugó los 90 minutos una sola vez con Borussia Dortmund desde abril del 2021. Tim Weah (Lille) se perdió los dos primeros meses de la temporada con una lesión.

Debido a lesiones y suspensiones, Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie fueron titulares de la selección solo cinco veces.

"Este no es un equipo perfecto y sospecho que Gregg Berhalter es el primero en admitirlo", expresó el exdefensor de la selección Alexi Lalas. "Lo ideal es tener gente que está jugando y que lo está haciendo bien".