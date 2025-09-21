Efraín Juárez elogia desempeño de Pumas tras empate con Tigres

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Pumas volvieron a sufrir con el tema de la contundencia y no pudieron concretar las ocasiones de gol que generaron, por lo que terminaron empatando (1-1) con los Tigres.

El equipo de Efraín Juárez fue capaz de meter en aprietos al de Guido Pizarro en más de una ocasión e, incluso, tuvo un penalti a su favor que Aaron Ramsey no supo aprovechar.

Sorprendentemente, el volante galés mandó su disparo a un costado de la portería de Nahuel Guzmán y no pudo abrir el marcador, durante la primera mitad.

Después, el histórico arquero argentino salvó su cabaña en dos ocasiones y mantuvo el cero hasta final o, al menos, eso parecía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

José Juan Macías regresó la ilusión al Olímpico Universitario, con su anotación en la recta final del partido. Consiguió su segundo tanto con los Pumas y todo indicaba que le entregaría los tres puntos a su equipo.

Sin embargo, Ángel Correa no lo permitió y evitó la caída de los Tigres, luego de aprovechar un rebote de Keylor Navas tras detener un disparo de penalti de Nicolás Ibáñez.

A pesar de que Los del Pedregal dejaron escapar el triunfo en el minuto 91, Efraín Juárez reconoció sentir "satisfacción" por lo que su equipo demuestra dentro del terreno de juego y que le permite considerar que pueden competirles a los poderosos del futbol mexicano.

"[Pumas está] para pelearle de tú a tú a cualquier rival. Me quedo con el rendimiento del equipo; estoy feliz y emocionado porque veo que todo lo que hacemos, durante la semana, plasmado dentro del campo de juego y es una satisfacción como entrenador", declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico mexicano aceptó sentirse "tranquilo y feliz" porque el conjunto universitario tiene un estilo de juego "ofensivo, alegre, con variantes tácticas" y, sobre todo, que "contagia hacia afuera".

"Mi equipo juega muy bien al futbol, más allá del resultado [me quedo] con que la gente se entrega al máximo en el estadio porque los representamos dentro y se va tranquila a casa porque sabe que estamos representando dignamente a esta institución", resaltó.

Efraín Juárez también aplaudió que tiene "un plantel de 22 titulares", por lo que confía plenamente en que cada uno de sus jugadores es capaz de dar su máximo en cada partido.

"No importan quien juegue, todos saben perfectamente lo que tienen que hacer. La realidad es que todos pueden jugar y todos lo han hecho y lo hacen de muy buena manera. Mi equipo juega muy bien al futbol, siempre", puntualizó el joven entrenador mexicano.