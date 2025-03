Efraín Juárez: Regresa a Pumas con Grandes Expectativas

Si bien no estaba entre sus planes, Efraín Juárez decidió regresar a México para tomar las riendas del equipo que lo vio crecer como futbolista: Pumas. Y en conferencia de prensa, además de "prometer" que dará pelea para que los auriazules salgan del hoyo y den resultados, también habló de la perspectiva que se tiene del futbol mexicano en el extranjero.

Simplemente, no se ve. No tiene ese alcance.

"Es difícil explicarle a un belga que no hay descenso. Te dicen: ¿por qué? ¿Cómo que no existe? Eso es competencia. La gente que hace bien las cosas, como institución, pelea por arriba. Y la gente que no ha hecho bien las cosas, tendría que pelear por lo de abajo", aseveró el estratega.

Si bien tiene a su favor la infraestructura y el potencial económico, pierde la credibilidad por dicha ausencia.

"Es difícil. Y por consecuencia, muchas veces pierde credibilidad un futbol que es tan bonito. La realidad es que en nuestra estructura, a nivel continente, no hay muchos países que tengan estos estadios, instalaciones y potencial económico. Y que no se le reconozca hacia afuera es difícil. Triste. Por este tipo de situaciones", explicó.

Sin embargo, también hay un punto a favor. Pese a las carencias del formato, destaca que da mayores oportunidades para conseguir un título.

Pese a que Juárez tiene menos de un año de experiencia como entrenador titular —ya que su travesía en los banquillos inició como auxiliar— su breve paso en el "timón" del Atlético Nacional dejó la histórica conquista no solo de la liga, sino también de la Copa de Colombia. Un doblete para los verdolagas "que, de la mano del mexicano, todos la vuelta fueron a dar".

Y en el presente, con Pumas, buscará no solamente entregar resultados en la Liga MX, también mantenerse con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿Su primer reto en el "timón" auriazul? Los Octavos de Final ante el Alajuelense de Costa Rica.

¿Cuándo será el próximo partido de Pumas?

Fecha: Martes, 4 de marzo

Horario: 19:30 (tiempo del centro de México)

Transmisión: Tubi