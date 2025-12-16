Efrén Santos es tercero general

La tercera etapa de la 59ª Vuelta Internacional a Costa Rica representó un punto clave en la clasificación general para el equipo Canel´s-Java, que aprovechó la dureza de la alta montaña para colocarse dentro del top tres, a solo segundos del liderato, tras un recorrido de 137 kilómetros.

La jornada, que partió de Guápiles y concluyó en Paraíso, presentó hasta el momento el perfil más exigente de la competencia, con 2,809 metros de desnivel acumulado y dos ascensos determinantes: el Alto de Guayacán, de primera categoría, y el Alto de la Victoria, catalogado de categoría especial. En ambos puertos, el conjunto Canel´s-Java impuso un ritmo elevado para afrontar la dureza del terreno, en un día con condiciones climáticas estables durante todo el trayecto.

Desde los primeros kilómetros se registró una escapada en solitario que se adjudicó las dos metas volantes bonificadas en Guápiles y La Earth. Mientras tanto, el pelotón, en el que rodaban los integrantes de Canel´s-Java, fue neutralizando la fuga antes del ascenso al Alto de Guayacán, donde comenzó el trabajo en conjunto de Efrén Santos, Alex Gil y Heiner Parra.

La carrera se definió en el ascenso al Alto de la Victoria, con casi ocho kilómetros al 7.3 por ciento de pendiente media, donde la clasificación general se fragmentó por completo debido a múltiples ataques en busca de los primeros lugares. Tras el descenso y el terreno posterior, el grupo principal quedó reducido a 15 aspirantes a la victoria, entre ellos Efrén Santos y Alex Gil, quienes continuaron marcando movimientos ofensivos.

Finalmente, el grupo definitivo se redujo a diez corredores que disputaron la victoria. Efrén Santos se mantuvo atento y vigilante en los kilómetros finales, aunque quedó fuera de la reacción en el sprint final sobre la recta con ligera pendiente ascendente.

En los resultados de la tercera etapa, el mejor colocado por Canel´s-Java fue Efrén Santos, quien finalizó en la sexta posición, a pocos metros del ganador, marcando el mismo tiempo que los tres primeros. Alex Gil concluyó en el puesto 12, seguido de Heiner Parra en el 24, Ignacio Prado en el 46, Sebastián Brenes en el 47, Cormac McGeough en el 72 y Owen Wright en el 73.

Tras tres etapas disputadas, Efrén Santos se ubica tercero en la clasificación general, a seis segundos del líder. Dentro del equipo Canel´s-Java, Alexander Gil marcha en la posición 11, Heiner Parra en la 22, Sebastián Brenes en la 34, Ignacio Prado en la 44, Owen Wright en la 59 y Cormac McGeough en la 63. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java ocupa el cuarto lugar, a 6:36 de los líderes, mientras que en la montaña Santos suma dos unidades para colocarse en el sitio 13.