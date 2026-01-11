Egipto elimina a Costa de Marfil

RABAT.- Mohamed Salah anotó y Egipto eliminó al campeón defensor Costa de Marfil para avanzar a las semifinales de la Copa Africana de Naciones con una victoria el sábado 3-2.

Salah consiguió su cuarto gol del torneo —el tercero de Egipto en el partido— a los 52 minutos y que fue muy necesario para los Faraones, ya que Costa de Marfil amenazó con remontar dos veces una desventaja de dos goles.

Pero Egipto aguantó en Agadir a pesar de la presión implacable de los marfileños y aseguró una cita en semifinales con el campeón de 2021, Senegal, en Tánger el miércoles.

Costa de Marfil tuvo un comienzo desastroso cuando Franck Kessie perdió el balón en el mediocampo tras un mal control y Odilon Kossounou se cayó en lugar de interceptar el pase de Emam Ashour para Omar Marmoush, quien anotó en el cuarto minuto.

Ramy Rabia realizó un bloqueo brillante para preservar la ventaja y luego anotó él mismo con un cabezazo desde un tiro de esquina al 32.

Costa de Marfil finalmente descontó al 40 cuando Ahmed Abou El Fotouh empujó un peligroso tiro libre de Yan Diomande que Kossounou cabeceó.

Salah restauró la ventaja de dos goles de Egipto al inicio del complemento cuando Rabia sorprendió a la defensa marfileña con un pase largo para Ashour, quien asistió a Salah con el exterior de su pie.

Guéla Doué descontó nuevamente con el talón en un tumulto frente a la portería después de que el portero Mohamed El-Shenawy despejara el balón al 73, pero el empate nunca llegó.

Egipto busca extender su récord con su octavo título.