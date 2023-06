El 30 de junio inicia el Apertura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- A pesar de sentir que no pasó mucho tiempo de la noche en la que Tigres se coronó campeón de la Liga MX por octava ocasión en su historia, el nuevo torneo está a la vuelta de la esquina. A continuación, te presentamos cuándo y dónde ver los partidos de la primera jornada del Apertura 2023.

Desafortunadamente, de acuerdo a la página oficial de la Liga, sólo un partido será transmitido por televisión abierta.

Al igual que hace cuatro temporadas, el partido inaugural lo protagoniza el América, pero a diferencia de lo sucedido en el Apertura 2021, esta vez el partido será en el Estadio Azteca y horas más tarde, otro equipo grande, en este caso Pumas, cerrará el primer día de actividades en el nuevo torneo.

Cruz Azul abre el torneo en casa del Atlas y las Chivas, actual subcampeón del futbol mexicano, cierran la jornada visitando al León, reciente campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF.



¿Cuándo y dónde ver la primera jornada del Apertura 2023?



Viernes 30 de junio

- América vs Juárez (Estadio Azteca)

HORA: 19:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN



- Tijuana vs Pumas (Estadio Caliente)

HORA: 21:00 horas

TRANSMISIÓN: FOX Sports



- Mazatlán vs Pachuca (Estadio Kraken)

HORA: 21:00 horas

TRANSMISIÓN: TV Azteca



Sábado 1 de julio

- Atlético de San Luis vs Rayados (Estadio Alfonso Lastras)

HORA: 17:00 horas

TRANSMISIÓN: ESPN



- Tigres vs Puebla (Estadio Universitario)

HORA: 19:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN



- Atlas vs Cruz Azul (Estadio Jalisco)

HORA: 21:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN



Domingo 2 de julio

- Toluca vs Necaxa (Estadio Nemesio Diez)

HORA: 12:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN



- Santos vs Querétaro (Estadio TSM)

HORA: 19:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN



Lunes 3 de julio

- León vs Chivas (Estadio Nou Camp)

HORA: 20:00 horas

TRANSMISIÓN: FOX Sports y Claro Sports