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El América le gana al Toluca

Las Águilas se impusieron con un doblete de Brian Rodríguez

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
El América le gana al Toluca

México.- En cuatro días, la actitud, intensidad y futbol del América cambió de manera considerable. Después de quedar eliminados en la Concacaf Champions Cup, las Águilas ofrecieron otra cara a su afición.

En un juego de estrategias entre André Jardine y Antonio Mohamed, los de Coapa se impusieron 2-1 al Toluca en el Estadio Banorte para conseguir su primera victoria en el regreso a su casa.

Con un magistral Brian Rodríguez que firmó un doblete (44´ y 50´), el cuadro azulcrema se impuso a unos Diablos Rojos que lucharon hasta el final y vendieron cara la derrota en Santa Úrsula.

Tal vez fue el regaño de Emilio Azcárraga Jean, el amor propio del equipo o la estrategia de Jardine, pero las Águilas fueron otras. Sufrieron los primeros 20 minutos con un Rodolfo Cota destacado, pero con el pasar de los minutos se equilibraron las acciones.

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Miguel Vázquez con un autogol al minuto 53 acercó a los mexiquenses, que de a poco comenzaron a desesperarse.

La impotencia del actual bicampeón se vio reflejada en la patada de Helinho a Alan Cervantes. Roja directa para el elemento del cuadro escarlata. Las bancas también hubo un conato de bronca y las acciones subieron de tono.

América se impuso en casa, mostró una mejor cara y aunque aún falta mucho para su mejor versión, hoy duermen en puestos de Liguilla con 22 puntos.

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