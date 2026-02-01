El Arsenal golea a Leeds

El Arsenal se distanció siete puntos en la cima de la Liga Premier tras vencer 4-0 al Leeds el sábado.

El equipo de Mikel Arteta puso fin a una racha de tres partidos sin ganar con estilo en Elland Road y fortaleció su candidatura al título.

Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres y Gabriel Jesus anotaron, y el portero del Leeds, Karl Darlow, sumó un gol en propia puerta.

"Realmente queríamos mostrar cuánto lo deseábamos", dijo Arteta. El Manchester City y el Aston Villa pueden reducir la ventaja del Arsenal a cuatro puntos el domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Chelsea remontó de un 2-0 en casa para vencer 3-2 al West Ham y subir al cuarto lugar, con Enzo Fernández anotando el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo añadido.

El Everton anotó en el séptimo minuto del tiempo añadido para empatar 1-1 en Brighton, con Beto anotando en el 97.

El Wolverhampton, último en la tabla, perdió por 18va vez esta temporada, 2-0 en casa ante el Bournemouth.

El campeón defensor Liverpool recibía al Newcastle en el partido de cierre.

ARSENAL TIENE EL

NÚMERO DE LEEDS

Habiendo vencido al Leeds 5-0 en agosto, el Arsenal disfrutó de otra goleada contra el equipo de Daniel Farke.

Seis puntos y nueve goles podrían ser cruciales para ayudar en la candidatura al título del Arsenal, que había tambaleado en las últimas semanas.

"Es muy difícil (ganar 4-0 en Leeds), veamos quién es el próximo equipo que lo hace, pero lo hicimos en un momento en que lo necesitábamos", dijo Arteta.

Contra un Leeds en forma que había perdido solo uno de sus últimos 11 en todas las competiciones, el viaje a Elland Road era un posible obstáculo para el líder de la liga. Especialmente cuando el delantero Bukayo Saka se lesionó durante el calentamiento y tuvo que ser retirado poco antes del inicio.

Pero en su ausencia, el Arsenal dominó totalmente, con Zubimendi adelantando al visitante con un cabezazo después de 27 minutos y Darlow metiendo en su propia red un córner de Noni Madueke antes del descanso.

Gyokeres anotó por cuarta vez en seis partidos en la segunda mitad y el suplente Gabriel Jesus giró y disparó bajo al rincón inferior al final.