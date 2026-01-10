El Atlas se queda con los tres puntos

El Atlas inició su camino en el Clausura 2026 recibiendo al Puebla en el Estadio Jalisco, donde, arropado por su gente, se quedó con los primeros tres puntos del torneo tras imponerse por marcador de 1-0.

Desde el silbatazo inicial en el Monumental, los Rojinegros mostraron su intención de comenzar el campeonato con el pie derecho. Con una gran entrada y el constante apoyo de La Fiel, que no dejó de alentar en cada minuto del duelo, los Zorros se adueñaron del ritmo del partido.

La recompensa llegó muy temprano en el encuentro. Al minuto 6, Diego González ingresó al área en una jugada de peligro y fue derribado, por lo que el silbante señaló la pena máxima a favor de La Academia. Djuka tomó el balón y, desde los once pasos, ejecutó de manera contundente para mandar el esférico al fondo de la red y adelantar a los Rojinegros en el marcador.

Impulsados por la ventaja y el empuje desde las gradas, los dirigidos por Diego Cocca continuaron insistiendo al frente, generando diversas aproximaciones sobre la portería de los Enfranjados. Sin embargo, pese a las llegadas de ambos conjuntos, el marcador no se movió más y Atlas FC se fue al descanso con la ventaja de 1-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para la segunda mitad, los Zorros saltaron al terreno de juego con la misma convicción. Atlas se mostró superior, mantuvo la iniciativa y volvió a aproximarse con peligro a la cabaña camotera, controlando el encuentro y defendiendo con orden su ventaja.

Tras 90 minutos intensos, el silbatazo final confirmó la victoria Rojinegra por 1-0, en una noche en la que La Furia y La Fiel se unieron para arrancar el Clausura 2026 con un triunfo en casa.