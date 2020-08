El Atlético de San Luis regala goles, acepta Guillermo Vázquez

Guillermo Vázquez, entrenador del Atlético San Luis del fútbol mexicano, aceptó este domingo, luego de la derrota de su conjunto 3-1 ante el Cruz Azul, que su equipo comete errores que les cuestan goles y descalabros.



"Cometemos errores que nos cuestan; no sólo en este partido, en varios hemos regalado situaciones y luego generamos varias opciones de gol y no las metemos. Eso resume lo que ha sido este partido", confesó el timonel mexicano al final del juego.



La derrota como local en la fecha seis ante Cruz Azul colocó al Atlético San Luis en la posición 14 del certamen con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas.



El estratega comentó que de poco sirve equilibrar durante el duelo el nivel de equipos como Cruz Azul, si al final no son efectivos.



"Emparejamos situaciones de juego, jugamos de tú a tú, pero esto se decide en las áreas y nosotros fallamos ahí, es todo lo que puedo decir en este momento", apuntó el técnico del Atlético San Luis, franquicia del Atlético de Madrid de la Liga española en México.



Guillermo Vázquez remarcó lo caro que han pagado las equivocaciones en su última línea.



"El equipo ha mostrado personalidad y deseos de hacer las cosas bien, pero, vuelvo a lo mismo, damos ventaja porque concedemos errores que nos cuestan directamente en el marcador; no tengo muchas palabras, debemos mejorar y dejar de cometer errores".



Atlético San Luis perdió en la fecha cuatro ante Chivas por 2-1 y ahora ante La Máquina por 3-1, situación que Vázquez subrayó no debe influir en la estabilidad emocional de su equipo.



"Debemos mantener el ánimo lo más arriba posible y trabajar e intentar hasta mejorar por más difícil que esté la situación. Debemos ser positivos y pensar que estamos trabajando bien y confiar que en algún momento vamos a obtener un buen resultado", agregó.



El entrenador sentenció que este es el momento para que sus jugadores demuestren su carácter.



"Me gustaría tener mejores resultados porque a veces merecemos más, y sí por momentos sí nos llega a pasar un poco de desesperación porque nos están tocando estos resultados, pero es importante demostrar de qué estamos hechos", concluyó.



El sábado 29 de agosto, en la fecha siete del Apertura 2020, San Luis recibirá al América y Cruz Azul, al Necaxa