El Azteca, sin público en el corto plazo

El Estadio Azteca no tiene alguna posibilidad de abrir sus puertas, este fin de semana, para el esperado duelo entre el América y el Cruz Azul.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud en el Gobierno Federal, ve complicado que el inmueble pueda admitir gente en el futuro inmediato, como se ha mencionado en algunos reportes periodísticos.

"De acuerdo con lo establecido por la Liga MX, el semáforo [epidemiológico] debe estar en amarillo y aún no se cumple con esa condición. Creo que no hay grandes posibilidades de que eso ocurra", comentó el funcionario, al ser consultado por EL UNIVERSAL Deportes.

Por novena semana consecutiva, la Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico anaranjado, debido a que el nivel de hospitalización en la urbe —por la pandemia de Covid-19— sigue siendo alto.

Además de la Ciudad de México, Puebla, Toluca, Querétaro, Tijuana y San Luis Potosí, todavía no abren las puertas de sus respectivos estadios para el ingreso de los aficionados.

Según fuentes consultadas en el Estadio Azteca, no hay orden de comenzar los preparativos para recibir gente.

La vigencia del semáforo epidemiológico anaranjado en la capital expirará hasta la próxima semana.