El Bandido y su fuerte sufrimiento por el Covid-19

El destino y la preferencia de los aficionados, habían puesto al luchador, El Bandido, en la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pero un inesperado contagio por Covid-19 lo dejó fuera de combate, una batalla que lo ha hecho sufrir alejado de los encordados.

"Día 15. Si, aquí estoy. Después de los 15 inmensos, largos y más dolorosos días de mi vida. Seis kilos menos, músculo caído, ojeras de diez días, durmiendo dos horas", compartió el gladiador lagunero a través de sus redes sociales.

Una lucha todavía con caídas que enfrentar. "[Tengo] Un tórax desgastado, dos pulmones con secuelas, dolores de cabeza extremos, pensamientos suicidas, pocos amigos y una fanaticada increíble".

Horas antes de que el CMLL anunció su caso, él lo confirmó y aceptó que no era asintomático. El desgaste físico ha ratificado su testimonio. "Todo esto es lo que esta detras de una persona con Covid-19. Días buenos, malos y pésimos, en los que ni ganas de hablar tienes. Hoy, la vida y dios me han dado una segunda oportunidad y una manera de ver diferente las cosas".

Pese a todo, compartió que está feliz por seguir de pie. "Lo poco o mucho que me toque vivir así será. Señor Covid, aún no sé si sigue aqui conmigo, pero quiero agradecerle por la gran enseñanza de vida que me ha dado. Es hora de que usted tome su camino y yo el mío. Gracias por todo lo aprendido, juro que jamás lo olvidaré".

El Bandido es uno de los cuatro casos positivos que ha hecho públicos el CMLL. El Último Guerrero, Lluvia y la Princesa Sugehit, todos, quedaron fuera de la fiesta de la empresa por esa razón.

En el terreno independiente. Tormento y Espíritu no lucharon en funciones programadas en la Arena López Mateos, contratados por distintas promotoras, debido a resultados positivos por coronavirus.