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El Barcelona golea al Sevilla

El brasileño Raphinha comandó la contundente victoria con un hat-trick

Por AP

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
El Barcelona golea al Sevilla

BARCELONA.- Raphinha anotó un triplete, incluidos dos goles desde el punto de penalti, y Barcelona recuperó su ventaja de cuatro puntos sobre Real Madrid en la cima de la liga española el domingo.

Barcelona goleó a Sevilla 5-2 para sumar su cuarta victoria consecutiva en la liga y reforzó su confianza de cara al partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra Newcastle el miércoles. Barcelona necesitó un penalti de Lamine Yamal en la última jugada del partido para rescatar un empate 1-1 en Newcastle en la ida.

Madrid venció a Elche 4-1 el sábado para recortar de manera temporal la ventaja de Barcelona a un punto.

Después de que el defensor portugués João Cancelo fuera derribado dentro del área, Raphinha adelantó al conjunto catalán en el minuto nueve con un sutil toque conocido como "Panenka", que engañó al portero Odysseas Vlachodimos.

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Cancelo, quien regresó a Barcelona este invierno a préstamo procedente del club saudí Al-Hilal, provocó otro penalti en el 18 y Raphinha volvió a convertir. Vlachodimos leyó bien el disparo y alcanzó a tocar el balón, pero no pudo detenerlo.

Dani Olmo puso el 3-0 en el minuto 38 tras un centro de Marc Bernal.

Oso recortó distancias para Sevilla antes del descanso y Raphinha completó su triplete tras el intermedio con un disparo que se desvió y superó al guardameta. Luego Cancelo le dio aún más brillo al triunfo, y Djibril Sow redujo la diferencia en el tiempo añadido.

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