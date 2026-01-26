El Barsa supera al Real Oviedo

MADRID.- Lamine Yamal anotó con una volea acrobática y el Barcelona venció el domingo 3-0 al colista Oviedo para recuperar el liderato de la liga española.

Dani Olmo y Raphinha también marcaron en la segunda mitad, aprovechando errores defensivos del Oviedo.

Yamal anotó a los 73 minutos con una chilena cerca del punto penal. Yamal conectó con un centro de Olmo para disparar rápidamente de zurda.

Fue el primer gol de liga del año para Yamal, y el octavo en La Liga esta temporada.

Recibió una gran ovación del público local cuando fue sustituido al 79.

La victoria colocó al Barcelona un punto por delante del Real Madrid, que superó el sábado 2-0 al Villarreal.

El partido del domingo terminó bajo una tormenta de granizo en Barcelona.

Olmo abrió el marcador con un disparo bajo al 52 después de que la defensa del Oviedo no lograra despejar completamente un balón dentro del área.

Raphinha aumentó la ventaja cinco minutos después, cuando el defensor del Oviedo, David Costas, intentó pasar el balón de regreso al portero Aarón Escandell, pero lo dejó corto. Raphinha interceptó el pase y elevó el balón sobre Escandell.

El Barcelona perdió 2-1 su anterior partido de liga contra la Real Sociedad, un resultado que puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones.

El colista Oviedo no ha ganado en 14 partidos consecutivos en todas las competiciones. Su última victoria fue un 2-1 sobre el Valencia en septiembre.

El Atlético de Madrid recuperó el tercer lugar al vencer 3-0 a Mallorca horas antes.

Fue la primera vez en seis partidos este año que el Atlético anotó más de un gol.

La victoria colocó al equipo de Diego Simeone tres puntos por delante del Villarreal, que aún tiene un partido pendiente.

Alexander Sorloth adelantó a los locales al marcar su cuarto gol del año después de 22 minutos.

El segundo del Atlético llegó gracias a un desafortunado autogol del defensor de Osasuna, David López a los 75 minutos cuando su compañero Mateu Morey intentó despejar un centro dentro del área y su disparo golpeó a López en la cara y rebotó de nuevo en la red.

El centrocampista Thiago Almada selló la segunda victoria consecutiva en la liga del Atlético al 87.

Mallorca, 16to en la clasificación, solo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos de liga: 3-2 contra el Athletic Bilbao el fin de semana pasado. Suma tres derrotas y un empate en esta racha.

Se ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos de este fin de semana por las víctimas de dos mortales accidentes de tren en España esta semana.