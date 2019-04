El Bayern derrota al Bremen y sigue como líder de la Bundesliga

BERLÍN (EFE).- El Bayern se impuso este sábado por 1-0 al Werder Bremen, con un solitario gol del central Niklas Süle, lo que le permite mantenerse una jornada más como líder de la Bundesliga.



El colombiano James Rodríguez, por una lesión sufrida durante la semana, no estuvo en la convocatoria del Bayern que además tuvo que prescindir del meta Manuel Neuer y del defensa Mats Hummels, ambos por problemas musculares.



El Bayern se encontró con un rival encerrado atrás, con un planteamiento defensivo basado en cerrar en la medida de lo posible los avances por las bandas para neutralizar los desbordes de Kingsley Coman, por la izquierda y Serge Gnabry, por la derecha.



La mejor ocasión en la primera parte, en el minuto 25, llegó por el centro con un pase de Thiago Alcántara por encima de la defensa que recibió Gnabry para rematar de media vuelta desde corta distancia ante lo que el meta Jiri Pavlenka tuvo una buena reacción para enviar el balón al saque de esquina.



Del resto, fue poco lo que Pavlenka tuvo que hacer en la primera parte. Un remate raso de Thomas Müller desde fuera del área en el 21, que no representó ningún problema para el meta, lo fue lo único digno de mención.



En la segunda parte el Bayern apretó y el Bremen dio síntomas de desgaste físico por el trabajo de marca del primer tiempo y empezó a tener dificultades para controlar la ofensiva bávara.



En los primeros quince minutos de la segunda parte, Pavlenka tuvo más trabajo que en todo el primer tiempo.



Dos veces, en el 49 y en el 57. desvió a córner sendos disparos de Lewandowki. En el 54, además, desvió contra el poste un remate de Gnabry.



La presión del Bayern tenía una clara tendencia ascendente y en el 58, además, el Bremen se quedó con diez hombres por expulsión de Milos Veljkovic por doble amonestación



El partido se jugaba casi por completo en la mitad del Bremen, el Bayern dominaba en todos los aspectos pero parecía estar en uno de esos partidos en los que el balón no encuentra el camino para entrar en la portería contraria.



Pavlenka volvió a entrar en acción en el 68 ante un remate de Alaba, en el 69 Müller tuvo una gran ocasión de cabeza y en el 72 David Klaasen sacó en un córner un balón de la raya de gol a remate de Leon Goretzka cuando Pavlenka ya estaba vencido.



La maldición la rompió el central Niklas Süle, en el minuto 75, con un remate desde fuera del área que se metió en la portería después de pegar en un defensa.



El Bayern estuvo a punto de aumentar en el 79, con un remate al larguero de Lewandowski desde fuera del área. El partido siguió siendo el mismo con el Bayern atacando y el Bremen resistiendo atrás.



El segundo no llegó aunque hubo llegadas claras pero el tanto de Süle le basta al Bayern para seguir de líder, sin importar lo que haga mañana el Borussia Dortmund ante el Friburgo.