El Bayern Múnich frustrado, otra vez

El Bayern Múnich está en una racha sin victorias de dos partidos.

El Hamburgo sorprendió al gigante bávaro el sábado al luchar por un empate 2-2 en la Bundesliga, una semana después de que el Bayern sufriera su primera derrota de la temporada ante el Augsburgo.

El Hamburgo necesitó tanto suerte como determinación, con el Bayern golpeando dos veces el marco del gol y teniendo dos apelaciones de penalti rechazadas en el tiempo de descuento.

"Fueron los periodistas quienes dijeron que la Bundesliga es aburrida. Nosotros nunca dijimos que la Bundesliga fuera fácil", dijo Max Eberl, miembro de la junta deportiva del Bayern.

El Hamburgo comenzó bien antes de que el Bayern visitante comenzara a dominar. El portero del Hamburgo, Daniel Heuer Fernandes, negó a Michael Olise, luego a Lennart Karl, quien tuvo un gol temprano anulado después de que Harry Kane cometiera falta sobre el portero.

Luego, Joshua Kimmich concedió un penalti por tropezar a Nicolai Remberg. Fábio Vieira envió el tiro desde el punto dentro del poste izquierdo a los 34 minutos para enloquecer a los aficionados locales.

El Bayern no entró en pánico. Kimmich no pudo anotar desde el centro de Serge Gnabry, pero el balón quedó para que Kane lo convirtiera justo antes del descanso. Fue el 22do gol de liga de la temporada para la estrella inglesa.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany —él mismo un exjugador del Hamburgo— envió a Luis Díaz por Karl después del descanso y solo tomó un minuto para que el delantero colombiano anotara después de que Olise lo asistiera.

El defensor del Hamburgo, Luka Vuškovic, respondió de cabeza siete minutos después y podría haber habido más, pero Alphonso Davies corrió hacia atrás para hacer un despeje salvador a los 74.