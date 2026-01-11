El bicampeón inicia con triunfo

MONTERREY.- Helinho facturó un soberbio gol con el primer disparo a puerta del bicampeón Toluca, que con esa diana se enfiló el sábado a una victoria de 1-0 de visita en Monterrey, en su presentación en el torneo Clausura de la Liga MX.

El brasileño ejecutó un zurdazo cruzado de primera intención a los 56 minutos, a un pase en los linderos del área. Mandó el esférico a las redes junto al poste ante el estéril lance del arquero Luis Cárdenas.

Sergio Canales desperdició la oportunidad de igualar en la recta final, al errar un tiro penal, que fue atajado por el arquero Hugo González, exjugador de Rayados, a los 88.

Los Diablos Rojos se presentan con victoria como hicieron en los anteriores dos torneos que terminaron conquistando. Con este resultado extienden a 12 partidos de fase regular su paso invicto (nueve triunfos y tres empates).

Monterrey, que cayó en las semifinales del pasado torneo ante el propio Toluca, había contenido a los escarlatas hasta que Helinho hizo ese disparo letal.

El control del esférico fue abrumador del lado regio con un 65%, además de haber tenido las llegadas más claras, pero sin fortuna en la definición.