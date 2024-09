El "Bofo" Bautista revela que le pidieron 3 mdp para ir a Mundial

Adolfo 'Bofo' Bautista, es sin duda alguna uno de los últimos ídolos de Guadalajara, quien con un estilo peculiar se convirtió en referente de la institución rojiblanca junto a Oswaldo Sánchez, Ramón Morales y Omar Bravo.

Un papel tan importante, que sumado a su talento en la cancha lo llevaron a forma parte de la Selección Mexicana que participó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

Una convocatoria que generó polémica por el accionar en el campo del exjugador, quien reveló que, durante ese momento de su trayectoria, un importante promotor le pidió varios millones de pesos por un lugar en el Tricolor.

"Lo manifesté desde ese momento, para ir al Mundial de 2010, estando en Alemania, este representante me pidió 3 millones de pesos para estar en Selección, no acepté y me dijo que tenía mucho poder y conocía muchos directivos en la Selección. No accedí", dijo en entrevista con ESPN.

Bautista, agregó que la persona fue Juan Sámano, mismo al que le estableció que llegaría a la Selección Mexicana por su trabajo y calidad.

Dije que si iba era por mi capacidad. Viví días de incertidumbre hasta el último recorte. Después del Mundial, él buscó una estrategia para que se desvirtuara mi carrera", finalizó.