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El campeón Thunder aplasta a Lakers de LA

Oklahoma dejó en claro que ellos se mantienen como el rival a vencer

Por EFE

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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El campeón Thunder aplasta a Lakers de LA

Chicago.- El Thunder de Oklahoma City, vigentes campeones de la NBA, no dieron opción este martes a unos Lakers sin Luka Doncic y les doblegaron 108-90 para tomar ventaja 1-0 en las semifinales del Oeste, en una noche en la que Shai Gilgeous Alexander no alcanzó los 20 puntos por primera vez en esta temporada.

El Thunder, que habían ganado 139-96 y 123-87 los últimos dos partidos de temporada regular jugados contra los Lakers, volvieron a imponer su ley contra los angelinos, a los que no les bastó la gran actuación personal de LeBron James (27 puntos).

OKC solo conoce la victoria en estos ´playoffs´. Tras arrollar 4-0 a los Phoenix Suns en la primera ronda, pusieron cuesta abajo las semifinales del Oeste rozando el 50 % de acierto en tiros, impulsados por un doble doble de 24 puntos y doce rebotes de Chet Holmgren.

El MVP Gilgeous Alexander tuvo que conformarse con 18 puntos, tres rebotes y seis asistencias, con ocho de quince en tiros de campo. El canadiense cometió hasta siete pérdidas de balón esta noche, tras promediar poco más de dos por encuentro.

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Ajay Mitchell aportó 18 puntos para OKC, cuya victoria contó con una notable aportación del banquillo. Los suplentes de los campeones NBA aportaron 34 puntos por los quince de los Lakers.

Jared McCain se lució con doce puntos, fruto de un cuatro de cinco en triples. Conectó dos triples en el cuarto período que desequilibraron definitivamente el partido.

Isaiah Joe metió nueve puntos y Cason Wallace y Alex Caruso contribuyeron con cinco cada uno.

El Thunder, que no pudieron contar con Jalen Williams, dominaron a los Lakers con sus armas, no solo a nivel ofensivo sino en defensa. Forzaron hasta 17 pérdidas de los Lakers, con Caruso al frente.

El ex de los Bulls aportó su habitual intensidad defensiva y en el cuarto período acabó tendido en el suelo tras recibir un codazo de LeBron James.

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