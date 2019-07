El canadiense Michael Woods compite en el Tour de Francia con dos costillas rotas

No hay dolor para el ciclista canadiense Michael Woods (Education First), ya que el exatleta que fue tercero en el Mundial en ruta en 2018 se encuentra compitiendo en el Tour de Francia a pesar de tener fracturadas dos costillas.



Woods (Ottawa, 32 años), descubrió el pasado viernes que tiene dos costillas rotas a raíz de la caída sufrida en la undécima etapa.



"Me giré y caí justo encima de la radio", contó, pero según explicó "las fracturas son limpias y no necesitan cirugía, así que puedo seguir en carrera".



Woods en un caso particular dentro del pelotón, pues hasta 2013 era un destacado atleta en su país. Tuvo los récords nacionales de la milla y 3.000 metros y sacó medalla de oro en los Panamericanos júnior de 2005.



Abandonó el atletismo por una lesión que tuvo en el pie izquierdo y en 2014 debutó como ciclista.



En 2017 se dio a conocer con el noveno puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja y ocupó el séptimo lugar en la Vuelta a España, que ganó Christopher Froome.



En 2018 fue segundo en la Lieja-Bastoña-Lieja y decimonoveno en el Giro de Italia. En septiembre participó en la Vuelta con triunfo en la jornada con final en Oiz. Le encumbró la medalla de bronce del Campeonato del Mundo en ruta, detrás de Romain Bardet y del ganador, el español Alejandro Valverde.



En el presente Tour ocupa el puesto 51 a 30.54 del líder, el francés Julian Alaphilippe.