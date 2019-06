El caso de Benzema por chantaje llegará a la más alta instancia judicial francesa

Los magistrados de la Sala de lo Criminal del Supremo ordenaron que esta delicada causa sea examinada en el pleno, compuesto por 19 magistrados, entre ellos los presidentes y los decanos de las diferentes salas.



Los jueces no se ponen de acuerdo sobre la demanda de sobreseimiento interpuesta por la defensa de Benzema y de los otros dos procesados en este caso, en el que se investiga el chantaje del que fue objeto el internacional Mathieu Valbuena en 2015 a través de un video de contenido sexual.



Los abogados del delantero del Madrid consideran que la actuación de un agente infiltrado contaminó el procedimiento, ya que a su juicio invitó a los procesados a cometer el chantaje.



Para desenmascarar a los delincuentes, ese policía se hizo pasar por una persona cercana a Valbuena, que enseguida denunció el intento de chantaje ante las autoridades.



En una primera sentencia, la Sala de lo Criminal del Supremo ya dio la razón a la defensa de Benzema y ordenó que el caso fuera revisado por el Tribunal de Apelación de París, que de nuevo validó la actuación del agente.



Los abogados del madridista volvieron a recurrir al Supremo que, en esta ocasión, ha querido que sea su principal órgano quien se pronuncie.



El llamado "caso Valbuena" costó la carrera internacional a Benzema, que no volvió a la selección desde su procesamiento.



Los instructores consideran que el futbolista pudo ser cómplice del chantaje, ya que en una conversación que mantuvo con Valbuena durante una concentración de la selección le invitó a que pagara el rescate que le pedían los chantajistas.



Benzema siempre ha asegurado que lo hizo para evitar problemas y no porque colaborara con los autores del chantaje, que se habían puesto en contacto con el madridista a través de un amigo suyo de infancia.