El Cefor Promotora San Luis recibe a PFC

Por Romario Ventura

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
El Cefor Promotora San Luis recibe a PFC

Todo se encuentra preparado para el regreso de las actividades en la Liga de la Tercera División Profesional, dentro de la Zona XII, y la reanudación no podía darse de mejor forma que con la celebración del tradicional "Derby Potosino", donde el equipo de Cefor Promotora San Luis recibirá la visita de Potosinos FC.

El encuentro está programado para el próximo domingo 18 de enero, a las 14:00 horas, en la cancha de la Unidad Deportiva "21 de Marzo", ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, escenario que albergará uno de los duelos más esperados de la jornada.

El conjunto dirigido por Rafael Lira ha trabajado de manera intensa durante las últimas semanas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a este compromiso y arrancar el año con una victoria en casa ante un rival considerado complicado dentro del grupo. El estratega destacó el esfuerzo realizado por su plantel durante el mes de diciembre, periodo en el que no se detuvieron los entrenamientos.

Lira señaló que la prioridad del equipo es sumar los tres puntos, especialmente luego del resultado adverso sufrido en la primera vuelta, donde cayeron por la mínima diferencia pese a haber mostrado un mejor desempeño en el terreno de juego. Ahora, con la localía a su favor, Promotora San Luis buscará imponer condiciones y hacer valer su casa.

Finalmente, se extendió la invitación a la afición soledense para que asista este domingo a la Unidad Deportiva "21 de Marzo" y apoye al equipo en un partido especial, en el que Promotora San Luis intentará iniciar el año con el pie derecho dentro de la Tercera División Profesional.

