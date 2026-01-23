logo pulso
El Celtic consigue su clasificación

Por AP

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
El Celtic consigue su clasificación

Celtic, que acabó con 10 hombres, marcó el regreso del entrenador Martin O´Neill a Europa con un empate 2-2 en el feudo del Bologna de la Serie A de Italia.

Reo Hatate adelantó a Celtic temprano antes de recibir dos tarjetas amarillas en sucesión y ser expulsado a los 34 minutos. El conjunto escocés amplió la ventaja a través de Auston Trusty al final de la primera mitad.

Bolognó en la segunda mitad para rescatar un punto mediante los goles de Thijs Dallinga y Jonathan Rowe.

STURM AYUDA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Sturm Graz de Austria usó un uniforme especial en su partido contra Feyenoord sin el nombre de su patrocinador de cerveza. Debido a una prohibición de publicidad de alcohol en los Países Bajos, los jugadores del Sturm vistieron camisetas negras con un mensaje en letras blancas que decía: "Detener la violencia contra las mujeres", parte de la iniciativa del club "Sturm Ayuda".

Sturm dijo que la UEFA "respondió de manera muy útil y abierta" a su solicitud de cambio. Una edición limitada de las camisetas ha estado a la venta mientras que las usadas en Róterdam estaban destinadas a ser subastadas después del partido que Feyenoord ganó 3-0.

