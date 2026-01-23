El Celtic consigue su clasificación

Celtic, que acabó con 10 hombres, marcó el regreso del entrenador Martin O´Neill a Europa con un empate 2-2 en el feudo del Bologna de la Serie A de Italia.

Reo Hatate adelantó a Celtic temprano antes de recibir dos tarjetas amarillas en sucesión y ser expulsado a los 34 minutos. El conjunto escocés amplió la ventaja a través de Auston Trusty al final de la primera mitad.

Bolognó en la segunda mitad para rescatar un punto mediante los goles de Thijs Dallinga y Jonathan Rowe.

STURM AYUDA

El Sturm Graz de Austria usó un uniforme especial en su partido contra Feyenoord sin el nombre de su patrocinador de cerveza. Debido a una prohibición de publicidad de alcohol en los Países Bajos, los jugadores del Sturm vistieron camisetas negras con un mensaje en letras blancas que decía: "Detener la violencia contra las mujeres", parte de la iniciativa del club "Sturm Ayuda".

Sturm dijo que la UEFA "respondió de manera muy útil y abierta" a su solicitud de cambio. Una edición limitada de las camisetas ha estado a la venta mientras que las usadas en Róterdam estaban destinadas a ser subastadas después del partido que Feyenoord ganó 3-0.