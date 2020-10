"El Chucky" causa baja del "Tri"; será aislado

La avanzada de la Selección Nacional Mexicana ya se encuentra en Ámsterdam, pero, no hay buenas noticias.

En Italia se ha desatado un nuevo brote de Covid-19, y el Nápoli, donde milita el mexicano Hirving Lozano fue bloqueado, no pudo viajar a Turín para su juego contra la Juventus, por disposición de la Región de Campania ante los resultados positivos de Zielinski, Elmas y un colaborador, además de que el Genoa, su rival en la jornada anterior, reportó a varios jugadores contagiados, por lo que se encuentran en aislamiento fiduciario (de confianza).

Esto provocaría que Hirving Lozano no viajara a Países Bajos para concentrarse con la Selección Nacional, que se prepara para jugar contra Holanda en la Arena Johan Cruyff y frente a Argelia en La Haya. El club napolitano ha comunicado a través de su perfil de Twitter que se hicieron más pruebas: "Los hisopos hechos para el grupo del equipo SSCN son todos negativos para Covid-19". El lunes se harán más pruebas, pero eso no quita que el viaje de Lozano esté en el aire.